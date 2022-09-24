"صيدم" ينتقد اللعب على ملعب النصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين :

طالب محمد صيدم مدرب فريق أهلي النصيرات، بترميم ملعب النصيرات البلدي وتجهيزه، قبل استقبال المباريات الرسمية للأندية.

وقال صيدم خلال حديث تلفزيوني، أن الملعب بحاجة لدكة بدلاء، وتوفير مظلات للمتواجدين في الملعب، حتى يكون صالح للعب وإقامة المباريات عليه.

وتطرق صيدم لتعادل فريقه مع فريق الأقصى بدون أهداف، موضحا أن النقطة جيدة في مباراة ديربي، وعمل كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز لكن التوفيق لم يحالف لاعبيه.

وأكد صيدم أن مشوار الدوري ما زال طويلا، وسيعمل جاهدا مع لاعبيه لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط، متمنيا أن يحالفه التوفيق.

ويحتل أهلي النصيرات المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.