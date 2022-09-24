فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"صيدم" ينتقد اللعب على ملعب النصيرات

صعود جمعية الشبان وخدمات دير البلح للدرجة الممتازة بكرة السلة

دعوات لإسناد الصحفي علاء الريماوي أمام حملة تحريض أجهزة أمن السلطة

قوات الاحتلال بحالة تأهب قصوى في الضفة الغربية

السنتيمتر بـ10 آلاف دولار.. كيف يدفع مهندسو غوغل وفيسبوك أموالا ضخمة ليصبحوا أطول قامة؟

مزود بحقيبة إلكترونية.. صرصور "السايبورغ" الياباني يتحرك بأوامر الإنسان

هذه العناصر الغذائية المُصنعة تهدد بخطر الوفاة المبكرة

صلاح يقود منتخب مصر للفوز على النيجر وديا

تباطؤ جديد في اقتصاد "اليورو" يقرب شبح الركود

بحر يدعو البرلمانات للتصدي لجرائم الاحتلال في القدس والأقصى

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"صيدم" ينتقد اللعب على ملعب النصيرات

24 سبتمبر 2022 . الساعة 02:42 بتوقيت القدس
...
محمد صيدم
غزة/ فلسطين أون لاين :

طالب محمد صيدم مدرب فريق أهلي النصيرات، بترميم ملعب النصيرات البلدي وتجهيزه، قبل استقبال المباريات الرسمية للأندية.

وقال صيدم خلال حديث تلفزيوني، أن الملعب بحاجة لدكة بدلاء، وتوفير مظلات للمتواجدين في الملعب، حتى يكون صالح للعب وإقامة المباريات عليه.

وتطرق صيدم لتعادل فريقه مع فريق الأقصى بدون أهداف، موضحا أن النقطة جيدة في مباراة ديربي، وعمل كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز لكن التوفيق لم يحالف لاعبيه.

وأكد صيدم أن مشوار الدوري ما زال طويلا، وسيعمل جاهدا مع لاعبيه لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط، متمنيا أن يحالفه التوفيق.

ويحتل أهلي النصيرات المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.

#محمد صيدم مدرب أهلي النصيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة