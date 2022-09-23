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صلاح يقود منتخب مصر للفوز على النيجر وديا

23 سبتمبر 2022 . الساعة 23:48 بتوقيت القدس
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محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدفين ليقود منتخب مصر لكرة القدم للفوز على ضيفه منتخب النيجر 3-صفر يوم الجمعة في مباراة ودية دولية.

والمباراة هي الاولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى مهمة تدريب الفريق قبل نحو شهرين خلفا لإيهاب جلال.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبيري في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

ومنح صلاح منتخب مصر هدف التقدم في الدقيقة 43 بعد أن تلقى تمريرة عرضية قصيرة من عمر مرموش ليتخلص صلاح من مدافع النيجر بمراوغة جيدة قبل أن يسدد بيسراه في مرمى النيجر.

وضاعف مصطفى محمد النتيجة لمنتخب مصر باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد أن تلقى تمريرة من إمام عاشور ليتسلم محمد الكرة ويسكنها شباك حارس النيجر الذي خرج لملاقاته.

وعزز صلاح فوز منتخب مصر باحراز الهدف الثالث في الدقيقة 67 من ركلة جزاء احتسبها الحكم التونسي صادق السلمي اثر لمس الكرة ليد احد مدافعي النيجر اثر تمريرة عرضية مرموش.

المصدر / وكالات
#محمد صلاح #مباراة #النيجر #امم افريقيا

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