عباس يصف الفعل المقاوم للأسير ناصر أبو حميد بـ"الجريمة"

وصف رئيس السلطة محمود عباس الفعل المقاوم للأسير ناصر أبو حميد بالجريمة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة.

وجاء في كلمة عباس "إن الأسير ناصر أبو حميد معه مرض السرطان.. طيب أسير وارتكب جريمة بس إنسانيا عليك (الاحتلال) معالجته".

وتلقت أم ناصر أبو حميد والدة الأسير ناصر هذا الوصف باستياء كبير، حيث عقبت عليه بالقول لمنصة الميدان: "أرفض وصف الرئيس عباس نضال ابني ناصر بالجريمة، لم يرتكب جريمة في دفاعه عن شعبه، وهذه سقطة غير مقبولة".





انتقادات واسعة لوصف رئيس السلطة محمود عباس الفعل المقاوم للأسير ناصر أبو حميد بالجريمة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة pic.twitter.com/8HvheRUlNI — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 23, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين