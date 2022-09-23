ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة السواحل السورية إلى 87 شخصا

ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في حادث غرق قارب على متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل محافظة طرطوس غربي سوريا يوم أمس الخميس، إلى 87 شخصا.

وأفاد علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في تصريحات، بأن عدد الضحايا ارتفع حتى مساء اليوم إلى 87 شخصا، بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، لافتا إلى أنه تم إنقاذ 20 مهاجرا من الغرق.

إلى ذلك، ذكر عدد من الناجين أن القارب أبحر بهم باتجاه السواحل الأوروبية من منطقة "المنية" بشمال لبنان منذ يوم الثلاثاء الماضي، وكان على متنه ما بين 120 و150 مهاجرا، واجه سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وغرق بهم في مياه البحر المتوسط.

يشار إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية بخصوص عدد الغرقى في هذا الحادث الأليم، كانت تشير إلى 71 شخصا.

المصدر / وكالات