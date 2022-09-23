3 انتصارات وتعادلين في بطولة دوري غزة

غزة - مؤمن الكحلوت

اختتمت مساء الجمعة مباريات اليوم الأول، من الجولة الثالثة من بطولة الدوري بدرجاته المختلفة ( الممتازة، والأولى، والثانية)، التي جرت على ملاعب قطاع غزة.

في الدرجة الممتازة، تغلب اتحاد بيت حانون على ضيفه غزة الرياضي بهدفين نظيفين سجلهما حازم شكشك ومهند أبو زيد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

وتعادل الصداقة مع ضيفه اتحاد بثلاثة أهداف لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين بمدينة غزةـ سجل ثلاثية الاتحاد ميسرة البواب "بالخطأ في مرماه"، ومحمد تمراز، ورمضان شبير، بينا سجل للصداقة محمد الحداد وصائب أبو حشيش، وفارس عوض.

وفي الدرجة الأولى، تعادل أهلي النصيرات والأقصى سلبياً بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النصيرات البلدي.

حقق فريق نماء فوزاً مهماً على الأمل (4-3) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدرجة الأولى.

وتقدم الأمل بالهدف الأول في وقت مبكر، قبل أن يدرك محمد القاضي التعديل لنماء مع نهاية الشوط الأول الذي تعرض فيه لاعب الأمل علاء البيوك للطرد بالبطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني سجل عاهد أبو مراحيل هدفين لنماء، وعاد القاضي ليسجل الهدف الرابع، فيما سجل الأمل هدفين متتاليين، علماً أن أبو مراحيل أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وتغلب الصلاح على ضيفه القادسية بدف نظيف سجله اللاعب فراس أبو الجديان، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.