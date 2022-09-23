تعرف على مباريات يوم غد السبت في الدوري الغزي

غزة - وائل الحلبي

تتواصل يوم غد السبت مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة والأولى والثانية، حيث تقام اليوم 7 مباريات في الدرجات الثلاثة.

دوري الدرجة الممتازة

شباب الزوايدة x الشجاعية

على ملعب الدرة يحل الشجاعية ضيفا ثقيلا على نظيره الزوايدة، في لقاء يطمح فيه كل فريق لتحقيق الانتصار خاصة أصحاب الأرض الذين يحققون الفوز في الجولتين السابقتين واكتفى الفريق بتعادلين، على العكس يقف الشجاعية باحثا عن فوزه الثالث على التوالي من أجل مواصلة بدايته القوية.



شباب خانيونس x خدمات رفح

سيكون شباب خانيونس أمام مهمة صعبة عندما يستقبل ضيفه خدمات رفح، في اللقاء الذي يجري بينهما على ملعب خانيونس البلدي.

ويأمل النشامى في أن يواصلون صحوتهم بعد الفوز على غزة الرياضي الجولة الماضية، ويريد خدمات رفح الحفاظ على سيره بخطى ثابتة بعدما تمكن من الفوز في مباراتيه أمام الهلال والصداقة.



دوري الدرجة الأولى

أهلي غزة x الجلاء

يبحث أهلي غزة والجلاء عن تحقيق أول انتصاراتهما في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب اليرموك، حيث لعب الأهلي مباراتين تعادل في واحدة وخسر في الثانية، فيما تلقى الجلاء الخسارة في مباراتين متتاليتين.



المجمع الإسلامي x بيت لاهيا

يأمل المجمع الإسلامي وبيت لاهيا تعويض خسارتهما في الجولة الثانية، عندما يلتقي الفريقين على ملعب فلسطين.

المجمع يملك في رصيده 3 نقاط من فوزه على الأقصى، لكنه خسر في المباراة الماضية من نماء برباعية نظيفة، ولم يحصد اللهاونة سوى نقطة واحدة من تعادلهم أمام الشاطئ والتي سبقت الخسارة من خدمات خانيونس.



دوري الدرجة الثانية

تقام ثلاثة مباريات في منافسات دوري الدرجة الثانية بحيث يلتقي التفاح ونظيره اليرموك والتي تجمعهما على ملعب بيت حانون لحساب مجموعة غزة والشمال، وفي اطار مجموعة الوسطى والجنوب يحل جماعي رفح ضيفا على الرباط في المباراة التي تجمعهما على ملعب النصيرات، وعلى ملعب رفح يحل خدمات المغازي ضيفا على الاستقلال.