محامون من أجل العدالة: المطارد "اشتية" تعرض للتعذيب بسجون السلطة

قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن الأسير المطارد مصعب اشتية تعرض للضرب والتعذيب من قبل أجهزة السلطة.

وأوضح أن اشتية مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله ويواصل إضرابه حتى نيل حريته.

وأضاف أن هناك وعود للإفراج عن المطارد مصعب اشتية ولكن حتى الآن لم يتم الإفراج عنه، بالرغم من أنه يعاني من حالة صحية صعبة.

وأكد كراجة أن اعتقال أجهزة السلطة للمطارد اشتية هو اعتقال على خلفية سياسية، ويعد اعتقالا تعسفيا وغير قانوني.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد مصعب اشتية مساء يوم الاثنين الماضي، ما أشعل حالة من الغضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات من أجهزة أمن السلطة.

يذكر أن المطارد مصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده باغتياله أكثر من مرة.

ونقلت أجهزة أمن السلطة المطارد مصعب اشتية المعتقل لديها في سجن الجنيد في نابلس، إلى سجن “مسلخ أريحا”.

وأشارت إلى أن مصعب قد شرع بإضراب مفتوح عن الماء والطعام والدواء منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، علما أن مصاب بضعف في عضلة القلب، والغدة الدرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين