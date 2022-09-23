"حماس" تشيد بمشاركة شعبنا الواسعة في "الفجر العظيم"

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمشاركة الواسعة لجماهير شعبنا، في مدينة القدس والضفة والداخل المحتل، تلبية لنداء الفجر العظيم والاحتشاد في صلاة الجمعة، وحضورهم الفاعل في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن المشاركة الواسعة تؤكد تحدّيهم للاحتلال وإجراءاته القمعية، واستمرارهم في نضالهم ضدَّ مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفريغ الأقصى من حُماته، تمهيداً لاقتحاماتهم الإجرامية بعد أيام.

وأعربت عن اعتزازها بأهلنا الصَّامدين من المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكنافه، قائلة: "نثمّن جهادهم وتضحياتهم، ونشدّ على أياديهم، رجالاً ونساءً، شيباً وشبّاناً، لمواصلة ملحمتهم البطولية، بكل قوّة وبسالة، نيابة عن الأمَّة قاطبة، حماية ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".

ودعت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه إلى تعزيز صمودهم ونضالهم، كما ندعت أمتنا، قادة وشعوباً، إلى التحرّك انتصاراً لقبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين.

المصدر / فلسطين أون لاين