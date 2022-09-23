"القوى الوطنية": سيف القدس ما زال مشرعا ولم يغمد

أكدت القوى الوطنية والإسلامية إن حلقات المؤامرة تشترك بها عدة دول ومن بينها بعض الدول العربية التي هرولت إلى التطبيع مع الاحتلال وإقصاء قضية فلسطين والقدس عن دائرة اهتماماتها وسلم أولوياتها حتى تاهت القضية.

ودعا المتحدث باسم القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رفح ممدوح زعرب خلال مسيرة جماهيرية نصرة للأقصى، جماهير شعبنا في كل مكان إلى الدفاع عن القدس والهبة نصرة للأقصى، حيث يحاول الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا وسمح لقطعان مستوطنيه تدنسيه وتهويده.

وذكّر الاحتلال كيف أضاءت صواريخ المقاومة في معركة سيف القدس سماء فلسطين المحتلة نصرة للأقصى والقدس، ونذكر بمشاهد هروب قطعان المستوطنين من شوارع القدس وكل مدن فلسطين، فلتبقى هذه المشاهد ماثلة أمام ناظريكم قبل ارتكاب المزيد من الحماقات.

وشدد على أن سيف القدس الذي سلته المقاومة مازال مشرعا ولم يغمد، ونقول للاحتلال لا تختبر صبر مقاومتنا ولا تخطئ التقدير، وعلى أمتنا التحرك للدفاع عن القدس والأقصى.









المصدر / فلسطين أون لاين