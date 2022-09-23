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بالصور 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

23 سبتمبر 2022 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى وباحاته رغم تشديدات الاحتلال العسكرية والحواجز العسكرية والتضييق على المواطنين.

وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 50 ألف مصل احتشدوا في باحات الأقصى ومصلياته المسقوفة، مؤكدين على حماية المسجد ورفض مخططات الاحتلال التهويدية وتدنيسه من المستوطنين.
 
ومنذ ساعات الصباح أمًّ المسجد آلاف المواطنين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقه وخاصة على سكان الضفة الغربية.

وقال خطيب الجمعة بالأقصى الشيخ محمد حسين إنه لا عذر لأي مسلم في العالم عن نصرة المسجد الأقصى في هذه الأيام الحرجة.

وشدد على أن العبث بالوضع الديني القائم في المسجد الأٌقصى مساس بالعقيدة الإسلامية ولعب بالنار قد يجر المنطقة لمضاعفات خطيرة لا يعلم انتكاساتها أحد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الجمعة

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