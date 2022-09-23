لاجتماع أسري فعال ومثمر.. اتبع هذه القواعد

يتربى أفراد الأسرة في بيت واحد مع الأبوين أنفسهما، لكن يختلف كل شخص عن الآخر في رأيه وما يفضل فعله أو ما لا يفضل، وإذ تؤثر الاجتماعات العائلية كثيرًا في علاقة أفراد الأسرة، فليست جميع الأسر تتعامل معها بشكل فعال. ولجعل المناقشات العائلية أكثر هدوءًا وتجنب النزاعات، يجب أن يهتم رب الأسرة ببعض الأمور لعقد اجتماع عائلي فعال ومثمر.

وفيما يأتي بعض ما يوصي به المتخصصون النفسيون لجعل النقاشات أكثر فاعلية، وما الذي يجب تجنبه أيضًا:

ضع أسسًا للحوار:

حدد أسسًا وقواعد للاجتماعات العائلية، مثل ضرورة الاستماع للمتحدث والنظر إليه وعدم مقاطعته، واحترام كل شخص لما يقوله الآخر حتى وإن لم يتفق معه، مع عدم السماح بالسخرية من رأي أحد أو التقليل منه، والحرص على التوصل لحلول ترضي الجميع.

ابدأ بخطوات بسيطة

ينصح توماس ليكونا عالم النفس وأستاذ التربية بجامعة ولاية بجعل الاجتماعات العائلية في البداية بسيطة، ولا تتعدى مدتها نصف ساعة مرة واحدة في الأسبوع، والالتزام بذلك لفترة، ومع مرور الوقت يمكن أن تشعر الأسرة بالحاجة إلى زيادة وقت الاجتماعات ومناقشة المزيد من الأمور.

حدد ما تجب مناقشته

حدد الموضوعات التي تجب مناقشتها، سواء كانت مشكلة صغيرة مثل تعامل الإخوة مع بعضهم بعضا بشكل غير لائق، أو قضية كبيرة مثل الأمور المالية للأسرة، مع الحرص على عدم التفرع إلى قضايا أخرى.

حوار وليست محاضرة

احذر من تحويل الاجتماع العائلي إلى محاضرة تأديبية، وتوجيه التوبيخ لكل شخص عن الأخطاء التي اقترفها؛ وبدلا من ذلك، يمكن اتباع نهج حل المشكلات بالقول "لاحظت عدم تعاون البعض في الواجبات المنزلية، كيف يمكن حل ذلك؟".

ابدأ وانتهِ بالمدح

يمكن اتباع ما يعرف بـ"أسلوب الشطيرة" في النقد، فبدلا من البدء بالتحدث عن المشكلة فورا، يمكن خلق أجواء إيجابية أولا بالإشادة بمجهودات أفراد الأسرة في التعاون معا، أو مدح كل شخص بشكل خاص على شيء يقوم به، ثم التحدث عن القضية التي تجب مناقشتها.

تحقق من مشاركة الجميع

الاتفاق على ضرورة مشاركة الجميع وألا يكون دور أي فرد سلبيا بأن يكتفي بالصمت، وفي المقابل، احرص على إعطاء فرص متساوية للجميع، حتى يعبّر كل شخص عن نفسه.

ضع خطة

ناقش الحلول المقترحة وحاول التوصل إلى خطة يوافق عليها الجميع، وينصح العالم النفسي ليكونا بتجنب التصويت على الخيارات المتاحة، إذ قد يتسبب ذلك في انقسام أفراد الأسرة إلى "فائزين" و"خاسرين"، وليس هذا الهدف من المناقشة.

امنح الجميع فرصة للقيادة

تساعد هذه الفرصة أبناءك على الشعور بالمسؤولية وإدراك أهمية الاجتماعات العائلية، وتعلم إدارة الحوار، والتعرف جيدا على قواعد الحوار وكيفية تطبيقها.

اترك انطباعًا إيجابيًّا

من المتوقع حدوث بعض الخلافات؛ لذا حاول ألا تكون هذه هي نهاية النقاش، ويمكنك اقتراح المشاركة في نشاط ممتع عقب الاجتماع؛ مثل مشاهدة فيلم معا، أو طلب عشاء من الخارج، لجعل الأجواء أكثر إيجابية.

تتبع القرارات

احرص على تتبع القرارات التي تم اتخاذها، لترسيخ أهمية هذا الحوار والقرارات التي تم الاتفاق عليها، وأنه ليس مجرد جدال.

المصدر / وكالات