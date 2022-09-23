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تفاصيل الخبر
تعرّف إلى أسعار الخضروات والدواجن هذا اليوم
23 سبتمبر 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
جاءت أسعار الخضروات والدواجن في السوق المحلي بقطاع غزة اليوم الجمعة على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#الخضروات
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