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تعرّف إلى أسعار الخضروات والدواجن هذا اليوم

23 سبتمبر 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار الخضروات والدواجن في السوق المحلي بقطاع غزة اليوم الجمعة على النحو التالي:

أسعار الخضروات.JPG
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخضروات

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