تمرد وأزمة حكام في غزة !

غزة/ فلسطين أون لاين :

ستعاني لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في هذه الجولة من أزمة حكام، بعد قرار عدد من الحكام بالتمرد وعدم إدارة مباريات احتجاجا على عدم اختيارهم للترشيح للشارة الدولية.

وأعلن حكم الساحة هاني مسمح ابتعاده عن مهنة التحكيم، وكذلك زميليه المساعدين محمد اليازجي ومحمد الزعانين، لنفس السبب السابق.

كما ويغيب عن إدارة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتي تنطلق اليوم، الحكم الدولي محمد أبو شهلا، بسبب معاناته من الإصابة.

وكان الحكام ( عماد مرجان، وحسام الحرازين، وأمين عويص) قد أعلنوا اعتزالهم قبل بداية الموسم الحالي، مما قد يجعل اللجنة تضطر لإسناد أكثر من مباراة لبعض الحكام، ومن الممكن أن يؤثر ذلك على قدراتهم.