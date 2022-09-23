شباب رفح يتخطى خدمات خانيونس بدوري كرة السلة

غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق شباب رفح فوزا هاما (93_53) على خدمات خانيونس، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم 2021_2022 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الخميس، بصالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس.

وسيطر شباب رفح على نتائج كافة أرباع المباراة كالتالي:

دخل الفريقان اللقاء بمستوى أقل من المتوسط، ولم يسجلا أي نقطة إلا بعد مرور 3 دقائق من انطلاقة الربع الأول بتسجيل محمود عدوان أول نقطتين لشباب رفح من أصل 6 نقاط سجلها، و3 نقاط لمحمد النملة، وثلاثية لإبراهيم المغاري، لكن لاعبي خانيونس تمكنوا من العودة للقاء بأداء قوي، فتألق محمود عيد بتسجيله 7 نقاط، و4 نقاط لمحمد أبو حطب، لينتهي الربع بتقدم خدمات خانيونس 14_12.

وفي الربع الثاني تحسن أداء شباب رفح من خلال اللعب على الهجمة المرتدة السريعة عن طريق إبراهيم المغاري مسجلا 12 نقطة منها ثلاثيتين، و9 نقاط لمحمد أبو حربة، فيما عاب على لاعبي خانيونس التسرع وإضاعة العديد من الكرات السهلة، وعدم تمكنهم تسجيل أكثر من 6 نقاط، لينتهي الربع 25_6 لشباب رفح.

وفي الربع الثالث واصل شباب رفح تفوقه دفاعا وهجوما، فتألق محمد عيد 8 نقاط، و6 نقاط لكلا من إبراهيم المغاري ومحمود عدوان، فيما سجل لخانيونس محمود علي 8 نقاط، و6 نقاط لمحمد أبو حطب، لينتهي الربع 27_18 لرفح.

وفي الربع الرابع تمكن شباب رفح من إنهاء الأمور، فيما فقد لاعبو خانيونس الأمل في اللحاق بشباب رفح، لينتهي الربع 29_15، بنتيجة إجمالية 93_53 لشباب رفح.

ورفع شباب رفح رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة مؤقتا، فيما بقي خدمات خانيونس رابعا برصيد 13 نقطة.

ويبقى مصير صعود شباب رفح للدرجة الممتازة معلقا بنتيجة لقاء جمعية الشبان وخدمات دير البلح، إذ يأمل فوز الأول على الثاني بأي نتيجة، أو يفوز الثاني بفارق 33 نقطة فما فوق على الأول.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، محمد العالول، تامر قشطة، مسجل دولي أحمد زعرب، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية دولي أحمد القاضي، مراقب حكام سمير الشطلي، لجنة مسابقات غالب الزاملي.