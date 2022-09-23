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" هنية " يُعلن عن اطلاق دوري الإحتراف الجزئي في غزة

23 سبتمبر 2022 . الساعة 02:23 بتوقيت القدس
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اتحاد الطائرة
غزة/ فلسطين أون لاين :

أعلن عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة، عن إطلاق دوري الإحتراف الجزئي، بمشاركة 6  أندية فقط من قطاع غزة.

وكان اتحاد كرة الطائرة، قد عقد اجتماعاً هاماً، للإعلان عن أجندته للموسم الجديد في قطاع غزة، بحضور وأعضاء الإتحاد إيهاب كحيل وجمال حسونة، وحسام البيك، و سعد الله أبو عيطة مساعد الأمين العام للاتحاد.

وقرر الإتحاد التالي:


_إعتماد دوري المحترفين الجزئي بمشاركة 6 فرق، والدوري الممتاز بمشاركة 7 فرق.


_ تقديم دعم مالي بقيمة 3000 دولار لكل ناد بالإحتراف الجزئي، ومبلغ 1000 دولار لكل ناد بالدوري الممتاز.


_فتح باب القيد والتسجيل للموسم 2022_2023 في الفترة من 2022/11/15، وحتى 2022/12/15.


_ عقد إجتماع لأندية الجمعية العمومية السبت 2022/11/19.


_إقامة بطولة السوبر بين الصداقة بطل الدوري وخدمات جباليا وصيف بطولة الكأس 2022/12/28.

_  عقد بطولة تنشيطية لأندية الإحتراف الجزئي "النخبة"، وعددها 6 فرق تقسم على مجموعتين، على أن تنطلق بتاريخ 2023/1/5.

 _انطلاق دوري المحترفين الجزئي والممتاز بتاريخ 2023/2/2.

 _مواعيد انطلاق بطولات كأس القطاع وبطولة الناشئين والشواطئ تحدد لاحقا.


 _إعتماد نادي غزة الرياضي ضمن أندية الجمعية العمومية للاتحاد.

#دوري الاحتراف الجزئي في غزة

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