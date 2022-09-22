وفد اتحاد التايكواندو يزور غزة وينظم دورة للمدربين والحكام

إعلام اللجنة الأولمبية: التقى محمد العمصي الأمين العام المساعد باللجنة الأولمبية الفلسطينية بمقر اللجنة في غزة، اليوم الخميس وفد اتحاد التايكوندو القادم من محافظات الوطن الشمالية في مهمة عمل تدريبية مع اتحاد اللعبة بمحافظات الجنوب. وضم الوفد كلاً من أحمد أبو حطب الحكم الدولي، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وتحسين أبو زايدة الأمين العام للاتحاد، وجرى اللقاء بحضور أشرف السقا نائب رئيس اتحاد اللعبة، ومحمد إسليم نائب رئيس اللجنة الفنية، وطارق زيارة نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد.

وتحدث العمصي بكلمة مقتضبة مرحباً بزيارة الأخوة في اتحاد التايكوندو وتلبيتهم دعوة القدوم إلى غزة، وإقامة الدورة المتخصصة للحكام والمدربين في غزة، والتي تستمر لمدة 3 ايام في مهمة عملهم.

وبارك العمصي لاتحاد اللعبة الإنجازات الأخيرة التي حققها أبطال اللعبة في البطولات الخارجية، ورفع العلم الفلسطيني على منصات التتويج ،ونقل لهم تحيات الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، ونائبه د. أسعد المجدلاوي.

وحيا العمصي روح الإصرار والتحدي التي يتحلى بها أبطال اللعبة، وحالة التواصل الدائمة بين مكونات الاتحاد في شطري الوطن، وكلك إصرار اتحاد اللعبة على انتظام وتنفيذ أجندته بشكل دائم، واستمرار المشاركات الخارجية.

وأبدى العمصي استعداد الأولمبية الدائم في مساعدة الاتحاد لتطوير عمله، والارتقاء به؛ نظراً لكونه من الاتحادات التي تعول عليه الأولمبية في تحقيق الإنجازات المشرفة للرياضة الفلسطينية في المحافل الرياضية الخارجية.

بدوره عبر الحكم الدولي أبو حطب والامين العام أبو زايدة عن سعادتهما بالقدوم الى غزة، وشرحا طبيعة المهمة التي قدما من أجلها، وهي مهمة تطوير الكادر الفني والتحكيمي في محافظات غزة لاتحاد اللعبة، وكذلك شرح التعديلات الأخيرة على قوانين ومنافسات اللعبة، والتي سيتم اتباعها خلال البطولة الدولية التي سيقيمها اتحاد اللعبة في مدينة نابلس في نهاية أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من الدول العربية والدولية، والتي تقام بانتظام منذ سنوات في فلسطين.

بدوره عبر أشرف السقا نائب رئيس الاتحاد عن شكره الكبير للجنة الأولمبية على استقبالها وفد اتحاد اللعبة، واحتضانها ودعمها المستمر لاتحاد اللعبة، وتوفير مقومات العمل والنجاح، وتنفيذ أجندته باستمرار في محافظات الوطن كافة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة في صالة نادي الأقصى الرياضي بمحافظة وسط غزة على مدار يومي الخميس والجمعة، وتتركز على شرح التحديثات الخاصة بالقانون الدولي للمنافسات، والتي أقرها الاتحاد الدولي للعبة مؤخراً.

المصدر / فلسطين أون لاين