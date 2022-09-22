مباراتان ناريتان في افتتاح الجولة الثالثة لدوري المحترفين بالضفة

غزة/وائل الحلبي:

يسعى شباب الظاهرية وثقافي طولكرم لمواصلة انتصاراتهما في منافسات دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2022/2023، عندما يلتقيان بلاطة وجبل المكبر في افتتاح الجولة الثالثة، والتي تنطلق عصر غد الجمعة وتشهد لقاء يجمع البيرة ونظيره وادي النيص.

الظاهرية يسعى لتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يحل ضيفا على بلاطة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية.

الغزلان يدخلون اللقاء في حالة معنوية مرتفعة في ظل تصدرهم للترتيب بالشراكة مع الثقافي برصيد 6 نقاط لكل منهما، حيث افتتح الظاهرية مشواره بالفوز على السموع قبل أن يحسم القمة أمام جبل المكبر في الجولة الثانية، لتزداد طموحات الفريق في العودة بفوز ثالث على التوالي من أمام الجدعان.

بلاطة هو الأخر يطمح للفوز وتصحيح مساره بعد الخسارة من هلال القدس في اللقاء السابق، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط من فوزه على الأمعري في الجولة الأولى، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمباغتة الفريق الضيف وتحقيق الفوز عليه والتساوي معه برصيد النقاط.

جبل المبكر يتطلع لتصحيح مساره والعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل ضيفه ثقافي طولكرم، في اللقاء الذي سيقام على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

أصحاب الأرض يتطلعون إلى تعويض خسارتهم من الظاهرية في الجولة الماضية واستعاد التوازن سريعاً، خاصة وأن الفريق بدأ البطولة بفوز هام على جاره هلال القدس في ديربي العاصمة، إلا أن الخسارة من الغزلان أوقفت رصيده عند 3 نقاط.

بدوره فإن الثقافي يسعى للحفاظ على سيره بخطى ثابتة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حيث أن الفريق نجح في الفوز خلال مباراتيه بالجولتين الأولى والماضية أمام إسلامي قلقيلية والسموع، لكنه يدرك أن المباراة أمام المكبر ستكون صعبة للغاية في ظل ما يملكه أصحاب الأرض من لاعبين بارزين في صفوفه.

وفي مباراة ثالثة يلتقي البيرة بضيفه وادي النيص والتي تقام على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ويريد منها كل فريق الخروج بالنقاط الثلاث.

البيرة نجح حتى الآن في الحصول على 4 نقاط من الجولتين الأولى والثانية بالتعادل مع شباب الخليل والفوز على الإسلامي، ويأمل في أن يستغل حالة الضيوف وتحقيق الفوز عليهم وزيادة غلة نقاطه.

وادي النيص يبحث عن أول انتصاراته في مباراة اليوم خاصة وأن الفريق لم يحصد سوى نقطة وحيدة من 6 نقاط متاحة، بتعادله أمام أهلي الخليل في افتتاح دوري المحترفين قبل أن يتلقى الخسارة من شباب الخليل في مباراته الثانية.