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المطارد اشتية مضرب عن الطعام في سجون السلطة

22 سبتمبر 2022 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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المطارد المختطف من قبل أمن السلطة مصعب اشتية

يخوض المعتقل السياسي في سجون السلطة المقاوم مصعب اشتية، إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى الإفراج عنه.

وأفاد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، بأنه التقى "اشتية" في سجنه بمدينة أريحا، مبينًا أن المعتقل "نُقل إلى هناك بعد أقل من ساعتين على اعتقاله من وسط مدينة نابلس" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال كراجة: إن "ظروفه جيدة، لكنه ما زال مضربًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، باستثناء تناول الدواء والماء، خاصة أنه يعاني عدة أمراض".

وأشار إلى أن "مصعب" تعرض للاعتداء لحظة اعتقاله في نابلس، التي بقي فيها لساعتين فقط، ثم جرى نقله على عجل إلى أريحا.

وتلاحق أجهزة السلطة في الضفة المقاومين الفلسطينيين، واعتقلت عددًا منهم، كان آخرهم المقاوم مصعب اشتية، أحد أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال، حيث اعتقلته في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، في نابلس ما أثار سخطًا شعبيًا واسعًا.

المصدر / قدس برس
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