اعتقال 6 فلسطينيين من الطيبة بزعم قيامهم بأعمال "عدائية"

اعتقل جهاز "الشاباك" ستة فلسطينيين من مدينة الطيبة، بزعم قيامهم بأعمال عدائية على خلفية قومية خلال عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس)، التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أيار/ مايو 2021.

وقالت القناة 13 العبرية: إن المعتقلين هم: إحسان عزام، أحمد ناشف، محمد عزام، يزن حاج يحيى، علاء حج، وعلاء جبالي، في العشرين من أعمارهم.

وأضافت القناة العبرية، أن التحقيق تركز على إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار في الهواء على القوات الإسرائيلية.

ومع انتهاء التحقيق، قدم مكتب المدعي العام المركزي للاحتلال، اليوم الخميس، محضرًا لمحكمة اللد، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحق المتهمين.

وكان مفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي قد تطرق أمس للأحداث الاستثنائية التي شهدتها بعض القرى العربية والمدن المختلطة في الداخل خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية.

ودعا إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت برأيه دورًا بارزًا في تأجيج الشارع العربي ونقل المعلومات للخروج بمظاهرات احتجاجية.

المصدر / فلسطين أون لاين