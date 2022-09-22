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الموهبة "روكي" يُشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

22 سبتمبر 2022 . الساعة 14:58 بتوقيت القدس
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كشفت تقارير إسبانية، أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان على التعاقد مع مهاجم أتلتيكو باراناينسي البرازيلي فيتور روكي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روكي (17 عامًا) لفت أنظار قطبي الليغا ويدرسان التعاقد معه، مشيرة إلى أن الناديين سيواجهان منافسة قوية من يوفنتوس الإيطالي، الذي عرض بالفعل على باراناينسي التعاقد مع روكي مقابل دفع 15 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن مبلغ الـ 15 مليون يورو الذي عرضه يوفنتوس بعيد كل البعد عن تطلعات باراناينسي المادية، إذ يرغب النادي البرازيلي في الحصول على مبلغ يتراوح بين 40 إلى 45 مليون يورو.

وتألق فيتور روكي مع باراناينسي في كوبا ليبرتادوريس بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية له.

وشارك فيتور روكي مع باراناينسي في 40 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر / وكالات
#فيتور روكي #ريال مدريد وبرشلونة #صراع برشلونة وريال مدريد على روكي

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