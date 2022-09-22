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لقاء استماع بين شرطة المرور والسائقين برفح

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لقاء استماع بين شرطة المرور والسائقين برفح

22 سبتمبر 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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جانب من لقاء شرطة المرور والسائقين برفح

عقدت نقابة سائقي الأجرة لقاءً تواصليًا بين شرطة المرور والسائقين بمحافظة رفح، في إطار مشروعها التوعوي الذي تنظمه على مستوى محافظات القطاع بعنوان "السائق بين الحقوق والواجبات".

وضم اللقاء مسؤول النقابة برفح حلمي نوفل وعضو مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خالد حسين، ومدير شرطة المرور بمحافظة رفح المقدم وائل الهمص، ورئيس قسم الأنشطة المجتمعية ممثلا عن بلدية رفح يوسف الجوراني.

واستمعت شرطة المرور لشكاوي السائقين خاصة ما يتعلق بأوضاع المواقف، ومزاحمة سيارات الملاكي لهم، وغلاء أسعار الوقود، وحملات الشرطة في التفتيش على الترخيص.

وأكد نوفل على أن النقابة وبالتعاون مع جميع الجهات تعمل بكل جهد من أجل توفير التسهيلات اللازمة والتي كان آخرها الإعلان عن عودة حملة التخفيضات التي استفاد منها عدد كبير من أبناء شعبنا والتي تعتبر الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وشدد المقدم الهمص، أن على سائقي الأجرة واجبات كما لهم حقوق من حيث التنظيم والالتزام بالقانون والمحافظة على الحالة المرورية من أجل مجتمع مروري آمن، والالتزام بالمواقف العمومية والأنظمة والقوانين، مؤكدًا، أن شرطة المرور سترفع مطالب وشكاوى السائقين للجهات المختصة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#لقاء استماع #شرطة المرور والسائقين برفح

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