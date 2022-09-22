الكويت تمتنع عن التعاقد مع معلمين تخرجوا من جامعات الاحتلال

أفادت مصادر مطلعة، بأن وزارة التربية الكويتية امتنعت عن التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين من خريجي جامعات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، عن مصادر تربوية قولها: إن "الوفد التربوي الذي تعاقد مع المعلمين في فلسطين، استقبل ما يقارب 985 مستوفياً للشروط، من أصل ثلاثة آلاف متقدم"، مشيرة إلى أن "500 معلم ومعلمة تم اختيارهم للعمل في وزارة التربية".



وأضافت: إن "الوزارة اختارت المعلمين الفلسطينيين وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي التي حددت الجامعات المعتمدة والمسموح بالتعاقد مع خريجيها".



من جهتها؛ رجحت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن تصل طلائع المعلمين الفلسطينيين إلى البلاد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



واستأنفت دولة الكويت التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين في 2017، بعد انقطاع دام نحو 27 عاماً منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.



وأفاد مسؤول كويتي، السبت الماضي، أن بلاده ستتعاقد مع نحو 400 معلم من مختلف مناطق السلطة الفلسطينية، في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية.

المصدر / فلسطين أون لاين