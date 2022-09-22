مستوطنون ينصبون بوابة حديدية قُرب الإبراهيمي في الخليل

نصبت مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل "حوش الشريف" قرب الحرم الابراهيمي جنوب مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه، وأعلنت الحوش "منطقة عسكرية مغلة".

وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، في تصريحٍ صحفي: "إنّ قوات الاحتلال نصبت تلك البوابة على مدخل "حوش الشريف"، الذي يقع ضمن المنطقة الأثرية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ويضم عددا من البيوت القديمة تعود ملكيتها لعائلات مدينة الخليل".

وتمنع سلطات الاحتلال، لجنة إعمار الخليل منذ أكثر من 20 عامًا من ترميم "حوش شريف"، ما أدى إلى انهيار اجزاء من بيوته، وأصبح مهجورًا من السكان، وتعرض في اكثر من مرة لاعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولات للاستيلاء عليه وتحويله الى بؤرة استيطانية.

وأضاف: إنّ "إعلان سلطات الاحتلال الحوش، "منطقة عسكرية مغلقة" ومنع المواطنين ولجنة الاعمار من الوصول إليها، يأتي تمهيدا لتسليم تلك المنطقة للمستوطنين، بعد أن فشلت جميع محاولاتهم السابقة في السيطرة والاستيلاء عليه".

وحذر من استمرار سياسة الاحتلال الممنهجة ضد البلدة القديمة من الخليل والهادفة إلى تدمير تلك المنطقة وتغيير معالمها التاريخية والحضارية لصالح مشاريعه الاستيطانية.

وطالب المؤسسات الدولية بالعمل على حماية هذا الموروث الحضاري المدرج منذ عام 1917 من قبل "اليونسكو" على لائحتين هما لائحة التراث العالمي، ولائحة التراث المهدد.

المصدر / وكالات