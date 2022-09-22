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"التربية والتعليم" تُنظّم بطولة السباحة لطلبة مؤسساتها في القطاع

22 سبتمبر 2022 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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التربية والتعليم تنظم بطولة السباحة لطلبة مؤسساتها

نظمت دائرة الشؤون والخدمات الطلابية في الإدارة العامة للتعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي، بطولة السباحة لطلبة مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بالتعاون مع المركز التخصصي للملاحة والعلوم البحرية في الشرطة البحرية والإدارة العامة للأنشطة الطلابية في الوزارة وذلك بمشاركة 10 مؤسسات.

وأكد مدير التعليم الجامعي خليل حماد أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة التعليم العالي في تفعيل الأنشطة في الجامعات والكليات، لافتاً إلى أن هذه البطولة تهدف لتنمية مهارات الطلبة وتعزيز الروح الرياضية ‏بينهم، مثمنًا روح الحب والأخوّة التي يتمتع بها الطلبة والعمل بروح الفريق، ومقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط.

وأوضح أن التعليم العالي يُشجع تنفيذ مختلف الأنشطة التي تُطور من أداء الطلبة وتصقل مهاراتهم في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي ورياضة السباحة على وجه الخصوص.

وبدورة أشاد مدير عام الكليات والتعليم التقني عبد الرحمن جبر، على أهمية هذه النشاطات والبطولات الرياضية خاصة وأن الوزارة تهتم ببناء وتطوير الجانب الأكاديمي والنفسي والروحي والثقافي والرياضي لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي.

وشارك في الفعالية مدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر، ورئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي ومنسق البطولة أ. خالد الجرجاوي، وممثل الشرطة البحرية المقدم سامي هاني القطاع، ورئيس قسم الأنشطة الرياضية في التعليم العام أ. بكر مرتجى، ورئيس قسم التوجيه والإرشاد في التعليم الجامعي أ. حسن هنية، وعدد من عمداء ومدراء شؤون الطلبة ومنسقي الأنشطة الرياضية في الجامعات والكليات.

من جهته، أشار رئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي ومنسق البطولة، خالد الجرجاوي إلى أن هذه النشاطات الطلابية تهدف لتنمية روح التعاون والشراكة والمنافسة الشريفة بين مؤسسات التعليم العالي، لافتاً إلى أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي.


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المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #التربية والتعليم #بطولة السباحة

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