رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يثني على الرياضة والرياضيين الفلسطينيين

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، بأن الرياضة والرياضيين الفلسطينيين يستحقون كل الدعم كباقي رياضيي العالم.

وقال خلال جولة له على المنشآت الرياضية برفقة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، اليوم الخميس: "سنعمل على تقديم كل ما يلزم للارتقاء بأداء اللاعبين الفلسطينيين في مختلف الألعاب، ودعم إقامة المنشآت الرياضية".

بدوره، أكد الرجوب أن زيارة "توماس باخ "إلى فلسطين رسالة دعم وإسناد للاعب الفلسطيني، لافتاً الى أن الزيارة تؤكد شراكة الرياضة الفلسطينية مع الأسرة الأولمبية.

المصدر / فلسطين أون لاين