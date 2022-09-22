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"منتدى المعلم" يدين الهجمة "الإسرائيلية على المنهاج الفلسطيني

22 سبتمبر 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دان منتدى المعلم الفلسطيني الهجمة "الإسرائيلية" الخبيثة على المنهاج الفلسطيني في المدارس المقدسية التي يحاول الاحتلال الاستفراد والنيل منها.

وأكد في بيان اليوم الخميس، أنه يتابع بقلق ما يقوم به الاحتلال "الإسرائيلي" من أسرلة للمنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة، والعمل على طمس الهوية الفلسطينية فيها وتشويه العقول والأفكار وفرض المنهاج "الإسرائيلي" المزيّف والمحرّف.

وشدّد على أن هذه المحاولات محاولة مفضوحة وبائسة منه؛ لتزييف الحقائق وتشويه ذاكرة الفلسطينيين المقدسيين؛ على طريق محو فلسطين التاريخية من ذاكرتهم؛ ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من كيانه الزائل.

وقال المنتدى:" إن هذا المخطط "الإسرائيلي" الخبيث، يضع على عاتق أبناء شعبنا بكافة مكوناته الرسمية والأهلية والفصائلية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم خاصة، ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وكذلك المجتمع الدولي عامة، عبء ومسئولية التصدي لهذا العمل الإجرامي الذي يطال العقول والمعتقدات والتاريخ والحضارة".

وطالب الجهات الرسمية والشعبية والفصائلية كافة، بالوقوف عند مسؤولياتها بحزم أمام هذا التحدي الجديد والذي يأتي في سياق محاولات الاحتلال الرامية لتهويد القدس وتشويه وعي وذاكرة المقدسيين.

ودعا أبناء أمتنا وأحرار العالم بضرورة دعم المقدسيين وتعزيز صمودهم في مواجهة الهجمة "الإسرائيلية" العدوانية التي تستهدفهم بكافة السبل والوسائل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنهاج الفلسطيني #الاحتلال الإسرائيلي #أسرلة المناهج #منتدى المعلم الفلسطيني

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