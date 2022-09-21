"حماس" تستنكر التدخلات الأمريكية لصالح الاحتلال في المناهج الفلسطينية

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما وصفته بالتدخل الأمريكي في المناهج التعليمية والذاكرة الجمعية للشعب الفلسطينية بما يخدم رواية الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على رفضها لهذه التدخلات.

وقال د. محمد إبراهيم المدهون رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في "حماس": "نتابع بكثير من الشجب والاستنكار قرارات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون صهيوني القاضي بمحاسبة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن المواد التعليمية التي تقدمها في المدارس الفلسطينية".

وطالب "الأونروا" والسلطة الفلسطينية للتعبير عن رفضها المُطلق لهذا التدخل، وهذا التوظيف المُستهجن لأموال الدعم المقدمة لمنظمة إنسانية إغاثية".

ودعا في بيان صحفي، منظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، الإيعاز إلى سفرائها المنتشرين في مختلف دول العالم لتدشين حملة دبلوماسية تهدف إلى حماية مناهجنا الفلسطينية من التدخل والعبث بها لصالح الرواية الصهيونية.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بتحمل المسؤولية وأخذ قرار حاسم بتخصيص موازنة "الأونروا" كبند ثابت في موازنة الأمم المتحدة ومنع أي تدخلات خارجية تؤثر على عملها.

المصدر / فلسطين أون لاين