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آخر مستجدات تصاريح عمال غزة المتعلقة بالمنحة القطرية

22 سبتمبر 2022 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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تصاريح عمال غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت: إن العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.

وقالت الكحلوت لـ إذاعة "الأقصى": تم توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر، ومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، وكذلك من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل. 

وأضافت: المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم وارجاعهم للمنحة القطرية ووضعت آليات لصرف المنحة لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #عمال غزة #وزارة التنمية الاجتماعية

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