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الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن

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الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن

22 سبتمبر 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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جانب من عملية تسلم وحدات غسيل كلوي

تسلمت وزارة الصحة بغزة أمس الأربعاء، ثمانية أجهزة غسيل كلوي من المتبرعيّن الكريميّن في المملكة الأردنية الهاشمية المهندس عبد السلام الحلبي، والاستاذة الدكتور ازدياد بدران، وذلك من خلال كلية الطب بالجامعة الإسلامية.

وشكر الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج المانحيّن على تكرمهم بمساعدة مرضى الفشل الكلوي وقال: " نستلم أجهزة غسيل كلوي في مجمع الشفاء الطبي بالإضافة الى أجهزة تم استلامها في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، ومستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، ومركز نوره الكعبي في محافظة الشمال".

وأشار د. الحاج الى مساهمتهم في تخفيف المعاناة الماسة لمرضى الفشل الكلوي، والذين يعانون الكثير بسبب العدد المحدود للأجهزة والمرافق التي تقدم لهم خدمة الغسيل التي تمتد إلى فترات متأخرة من الليل.

وقال عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية د. فضل نعيم أن هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ سلسلة من الأنشطة المشتركة التي تقوم بها كلية الطب بالجامعة الإسلامية مع وزارة الصحة، من خلال تقديم الخدمة بتخريج الأطباء الاكفاء، وتدريب الكوادر الصحية بتنفيذ البرامج الطبية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.

وأشار الى أن هذا المشروع يأتي بمساهمة كريمة من ذوي الخير في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة للتخفيف من معاناة المرضى.


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المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #وزارة الصحة #الاردن #وحدات غسيل كلى

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