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بدءًا من ليلة السبت المقبل

قوات الاحتلال تُعلن رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في الأراضي المحتلة

22 سبتمبر 2022 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءًا من ليلة السبت المقبل الموافق 24 سبتمبر 2022.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، اليوم الخميس، إلى أن حكومة الاحتلال ستبقى في أعلى درجات التأهب حتى نهاية فترة الأعياد اليهودية، مبينةً إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد التحذيرات بشأن احتمال وقوع عمليات.

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، أنه سيتم نشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال وقوات الأمن والمتطوعين في مدينة القدس المحتلة، منوهًا إلى أن عدد زوار القدس من اليهود والسياح سيزداد الى 18700 شخص خلال العطلة القادمة، وأنه من المتوقع وقوع هجمات من قبل الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على الأماكن المزدحمة والأماكن المقدسة وأماكن الترفيه في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، نشر جيش الاحتلال جدول الإغلاقات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "وفقًا لتقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد".

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #الأعياد اليهودية #الاحتلال الإسرائيلي #حالة تأهب

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