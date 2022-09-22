وجهت والدة الشهيد المهندس في كتائب القسام سامي رضوان رسالة إلى قيادة الكتائب.
وقالت لـ"فلسطين أون لاين": كتائب القسام فخرنا، وقيادتها تستحق هذه الإنجازات"، في إشارة إلى مشاركة ابنها في صناعة طائرات القسام.
بالفيديو | رسالة مؤثرة إلى "القسام" من والدة المهندس القائد سامي رضوان— فلسطين أون لاين (@pl24online) September 22, 2022
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وجاء حديث الوالدة خلال افتتاح كتائب القسام وإزاحة الستار عن المعلم الجهادي لـ "طائرة شهاب" غربي مدينة غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين