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رسالة مؤثرة إلى "القسام" من والدة المهندس القائد سامي رضوان

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بالفيديو رسالة مؤثرة إلى "القسام" من والدة المهندس القائد سامي رضوان

22 سبتمبر 2022 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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جانب من مشاركة والدة رضوان في افتتاح المعلم الجهادي "طائرة شهاب"

وجهت والدة الشهيد المهندس في كتائب القسام سامي رضوان رسالة إلى قيادة الكتائب.

وقالت لـ"فلسطين أون لاين": كتائب القسام فخرنا، وقيادتها تستحق هذه الإنجازات"، في إشارة إلى مشاركة ابنها في صناعة طائرات القسام.

وجاء حديث الوالدة خلال افتتاح كتائب القسام وإزاحة الستار عن المعلم الجهادي لـ "طائرة شهاب" غربي مدينة غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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