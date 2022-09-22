بلدية غزة تطلع الصليب الأحمر على مشاريع توفير الكهرباء لمرافق خدماتية

أطلعت بلدية غزة وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على مشاريع تنفذها البلدية لتوفير الكهرباء لمرافق خدماتية في المدينة ضمن جهود التعاون بين الطرفين.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها البلدية شارك فيها عن البلدية المدير العام للصيانة والخدمات م. محمد حمادة، ومدير دائرة الصيانة الكهرو ميكانيكية م. جمال عناية، فيما ضم وفد الصليب منسق المشاريع في مكتب القدس، ومدير المياه والصرف الصحي في مكتب غزة، ومهندسة المشاريع في مكتب غزة م. إسلام البوجي.

وشملت الجولة؛ زيارة مشروع خط الكهرباء الدائم لمحطة الصرف الصحي رقم 5 في منطقة المنارة، ومشروع الطاقة الشمسية في بركة الشيخ رضوان بقدرة 1 ميجا وهي من المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها البلدية بتمويل الصليب الأحمر.

واستمع الوفد لشرح عن أهمية هذه المشاريع وأثرها على تقديم الخدمات للمواطنين وبخاصة في ظل أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع التكلفة التشغيلية لمولدات الكهرباء.

وأكدت البلدية أهمية تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لمرافق المياه والصرف الصحي لضمان استمرار توفير الكهرباء للمرافق الخدماتية الحيوية.

يذكر أن بلدية غزة تشغل يوميا وعلى مدار الساعة نحو 70 بئراً من المياه و10 محطات للصرف الصحي ومحطة مركزية لمعالجة المياه العادمة وهي تحتاج للطاقة الكهربائية بشكل متواصل لضمان استمرار توفير المياه ومعالجة المياه العادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين