الداخلية القطرية تُعلن مجموعة من الضوابط خلال فترة كأس العالم 2022

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صحفي، الخميس، عن مجموعة من الضوابط التي ستحكم دخول القادمين إلى قطر خلال فترة كأس العالم 2022.

وأوضحت في بيانها، أنه تقرر تعليق دخول جميع الزوار إلى قطر من الأول من نوفمبر المقبل، باستثناء حاملي بطاقة "هيا" التي تتيح لهم البقاء في الدولة خلال فترة المونديال من الأول من نوفبر وحتى 23 ديسمبر 2022، مشيرة إلى أنه سيتمّ استئناف تأشيرات الزيارة إلى قطر اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022.

وبيّنت الوزارة، أنه يستثنى من قرار تعليق الدخول إلى قطر في الأول من نوفمبر من غير حاملي بطاقة هيّا المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، وحاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة.

المصدر / وكالات