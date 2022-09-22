الاحتلال يقتحم ضاحية في رهط بالنقب ويقتلع عدداً من الخيام

اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحدى الضواحي في مدينة رهط في منطقة النقب، واقتلعت عدداً من الخيام.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن آليات الاحتلال ترافقها قوة من الجيش، اقتحمت ضاحية 11 في رهط في منطقة النقب، واقتلعت عدداً من خيام المواطنين، فيما هدمت أمس الأربعاء مسكنا في قرية البقيعة بمنطقة النقب، بحجة عدم الترخيص.

ويشهد النقب الفلسطيني هجمة غير مسبوقة في مشاريع الاستيطان وعمليات الهدم والتجريف والتحريش منذ ستة أشهر؛ ما دفع قياداته مؤخرًا إلى إطلاق مناشدات للتدخل العاجل لإنقاذه.

وهدمت الآليات الإسرائيلية، في 7 سبتمبر الجاري، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 43 منزلاً في الضفة والقدس، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية و"بركسات" وغيرها 79 منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة 25 منشأة.

المصدر / فلسطين أون لاين