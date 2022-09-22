فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخططات استيطانية لتهجير 2000 مقدسي

فلتبقَ نابلس "جبل النار" نارًا على المحتلّ.

حماس: سيبقى "سيف القدس" مشرعًا حتى زوال الاحتلال وتحرير القدس

السلطة تعتقل المطارد اشتية.. الدلالات والتداعيات

قوات الاحتلال تُعلن رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في الأراضي المحتلة

ما المهم في التعبئة الجزئية للجيش الروسي؟!

مشروب ساخن يخفض الكوليسترول!

رسالة مؤثرة إلى "القسام" من والدة المهندس القائد سامي رضوان

بلدية غزة تطلع الصليب الأحمر على مشاريع توفير الكهرباء لمرافق خدماتية

الداخلية القطرية تُعلن مجموعة من الضوابط خلال فترة كأس العالم 2022

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يقتحم ضاحية في رهط بالنقب ويقتلع عدداً من الخيام

22 سبتمبر 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحدى الضواحي في مدينة رهط في منطقة النقب، واقتلعت عدداً من الخيام.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن آليات الاحتلال ترافقها قوة من الجيش، اقتحمت ضاحية 11 في رهط في منطقة النقب، واقتلعت عدداً من خيام المواطنين، فيما هدمت أمس الأربعاء مسكنا في قرية البقيعة بمنطقة النقب، بحجة عدم الترخيص.

ويشهد النقب الفلسطيني هجمة غير مسبوقة في مشاريع الاستيطان وعمليات الهدم والتجريف والتحريش منذ ستة أشهر؛ ما دفع قياداته مؤخرًا إلى إطلاق مناشدات للتدخل العاجل لإنقاذه.

وهدمت الآليات الإسرائيلية، في 7 سبتمبر الجاري، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 43 منزلاً في الضفة والقدس، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية و"بركسات" وغيرها 79 منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة 25 منشأة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مشاريع استيطانية #النقب المحتل #الاحتلال الإسرائيلي #هدم الخيام #مدينة رهط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة