أكد رضوان عمرو، نجل المرابطة زينة عمرو (58) عاماً، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل العائلة صباح اليوم واعتقلت والدته في أثناء تجهيز نفسها للذهاب إلى المستشفى بسبب مرضها الشديد.

وكتب عمرو عبر حسابه على فيس بوك: "تمت مداهمة منزلنا في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى، واعتقال والدتي المرابطة زينة عمرو (٥٨ عاما) رغم مرضها الشديد وصعوبة وضعها الصحي، ومنعها من التوجه للمستشفى حيث كانت تتجهز للذهاب إليه أصلا".

وتعرضت عمرو لاعتقالات سابقة، وأبعدت عشرات المرات عن الأقصى، وأصدرت سلطات الاحتلال أصدرت في آب/أغسطس الماضي، أمراً بمنعها من السفر خارج فلسطين المحتلة عام 48.



ويأتي اعتقال المرابطة المقدسية قبل أيام من مخططات يهودية لاقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية.



ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإبعاد والاعتقال والمنع من السفر بحق المرابطات المقدسيات، في محاولة لثنيهن عن التواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات اقتحامه المتكررة من قبل المستوطنين.







المصدر / فلسطين أون لاين