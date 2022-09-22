فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخططات استيطانية لتهجير 2000 مقدسي

فلتبقَ نابلس "جبل النار" نارًا على المحتلّ.

حماس: سيبقى "سيف القدس" مشرعًا حتى زوال الاحتلال وتحرير القدس

السلطة تعتقل المطارد اشتية.. الدلالات والتداعيات

قوات الاحتلال تُعلن رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في الأراضي المحتلة

ما المهم في التعبئة الجزئية للجيش الروسي؟!

مشروب ساخن يخفض الكوليسترول!

رسالة مؤثرة إلى "القسام" من والدة المهندس القائد سامي رضوان

بلدية غزة تطلع الصليب الأحمر على مشاريع توفير الكهرباء لمرافق خدماتية

الداخلية القطرية تُعلن مجموعة من الضوابط خلال فترة كأس العالم 2022

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بسبب مرضها

بالصور الاحتلال يعتقل المرابطة "عمرو" ويمنعها من التوجه للمستشفى

22 سبتمبر 2022 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
...
المرابطة زينة عمرو - أرشيف

أكد رضوان عمرو، نجل المرابطة زينة عمرو (58) عاماً، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل العائلة صباح اليوم واعتقلت والدته في أثناء تجهيز نفسها للذهاب إلى المستشفى بسبب مرضها الشديد.

وكتب عمرو عبر حسابه على فيس بوك: "تمت مداهمة منزلنا في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى، واعتقال والدتي المرابطة زينة عمرو (٥٨ عاما) رغم مرضها الشديد وصعوبة وضعها الصحي، ومنعها من التوجه للمستشفى حيث كانت تتجهز للذهاب إليه أصلا".

وتعرضت عمرو لاعتقالات سابقة، وأبعدت عشرات المرات عن الأقصى، وأصدرت سلطات الاحتلال أصدرت في آب/أغسطس الماضي، أمراً بمنعها من السفر خارج فلسطين المحتلة عام 48.

ويأتي اعتقال المرابطة المقدسية قبل أيام من مخططات يهودية لاقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإبعاد والاعتقال والمنع من السفر بحق المرابطات المقدسيات، في محاولة لثنيهن عن التواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات اقتحامه المتكررة من قبل المستوطنين.
308008020_1469091993560639_7575220814308617100_n.png

 


305579794_5430073713750569_2830176531774512582_n.jpg

305971105_5430054550419152_710464881151340894_n.jpg

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #جمال عمرو #رضوان عمرو #اعتقال مرابطة #المرابطة زينة عمرو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة