من هي مجموعات عرين الأسُود في نابلس؟

مجموعات "عرين الأسود" هي "مجموعات مُقاومة وحدويّة لا تتبع لأي فَصيل".

وأوضحت المجموعات في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين"، أنهم "مُقاومون اخترنا الجهاد في سبيل الله مخلصين النيّة لله عز وجلّ وَحده".





وقالت: "يقيننا التام بأن سبيل المقاومة هو السبيل الوحيد للتحرر والخلاص من هذا الاحتلال الغاشم".

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وأضافت: "نعاهد شعبنا الفلسطيني عامةً وأهلنا في نابلس خاصةً بأن نبقى كما عهدتمونا مُقاومين أحرارًا".

وأردفت: "نحن سنكون كما عَهدتُم بنادقنا في بوصلتها الصحيحة ألا وهي الاحتلال أينما وُجد واقتحَم".

وأضافت "لا ولن نتخلّى عن أخينا مصعب اشتية المطلوب لقوات الاحتلال والمُختطف حالياً من قوات السلطة والمحتجز في سجن أريحا مع عميد طبيلة".

وأكدت: "مُصعب صاحب فكرة، والفِكرة لا تموت، والفكرة باقية ببقاء شَعبنا العظيم ومقاومته الباسلة".

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المصدر / فلسطين أون لاين