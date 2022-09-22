وظائف شاغرة في المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية بغزة

إعلان توظيف صادر عن المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحصيل عبر الهاتف عدد"2" للعمل داخل المكتب في مجال تحصيل الديون.

شروط التسجيل

- حصول على شهادة دبلوم بحد أدنى في مجال {الإدارة/ المحاسبة}

- خبرة لا تقل عن عامين في مجال تحصيل الديون.

- خبرة في مجال الاتصال والتواصل مع الجمهور.

- ايجاد استخدام البرامج الأساسية word /Excel .

- تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- يرجى لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة لشغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد التالي:

‏[email protected]

- علماً أن أخر موعد لاستقبال الطلبات 28/9/2022

- لأي استفسار يرجى التواصل على: 0567600610