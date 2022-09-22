بدء صرف المنحة القطرية عن شهر سبتمبر اليوم الخميس

بدأت مراكز التوزيع المنتشرة في قطاع غزة اليوم، الخميس، صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر سبتمبر 2022، وذلك للأسر الفقيرة والمتعففة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي،:" إن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الخميس الموافق 22/09/2022م".

وبين السفير أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

ويمكن لمن أراد البحث عن أسماء المستفيدين للمنحة القطرية، الوصول إلى الرابط فور تفعيله من خلال النقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين