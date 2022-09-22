فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطريق إلى مدارس القدس.. تعليم على إيقاع الرصاص

بدء صرف المنحة القطرية عن شهر سبتمبر اليوم الخميس

نقص الغرف الصفية.. ابتزاز للقَبول بالمنهاج الإسرائيلي

وسط دعوات للرباط فيه.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

تعدد المرجعيات التعليمية في القدس يُشتت الذاكرة الجمعية

التعليم في شرقي القدس.. سياسات إسرائيلية تحارب العقول

غزة.. طالع أسعار الدجاج واللحوم والخضروات اليوم الخميس

"أسرلة المناهج".. شطب للانتماء وترويج لتاريخ مزيف

حملة رقمية رفضًا لاستهداف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

وسط دعوات للرباط فيه.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

22 سبتمبر 2022 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات للرباط والحشد في باحات المسجد غدًا الجمعة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن مجموعات متتالية من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي.

وأوضحت أن المتطرفين المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، وواصلت إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

ودعا نشطاء فلسطينيون ومقدسيون إلى تكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى في ظل المخاطر التي تهدده، خلال عيد "رأس السنة العبرية" الموافق يومي 26-27 الشهر الجاري، حيث تعد الأخطر على المسجد.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم دعت لاقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تبدأ بعيد "رأس السنة العبرية"، ومن ثم عيد "الغفران" الموافق 5 -6 أكتوبر المقبل، و"عيد العرش" الذي يبدأ بتاريخ 10 -17 أكتوبر.

وتخطط الجماعات المتطرفة برعاية حكومة الاحتلال في موسم العدوان الأعتى على "الأقصى" إلى نفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #اقتحام الأقصى #الرباط في الأقصى #الهيكل المزعوم #القرابين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة