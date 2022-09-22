شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ثائر دواس ومحمود هلال وعلاء العويد من مخيم عقبة بأريحا.

وفي الخليل؛ اعتقل الاحتلال المواطنين المحرر حمزة المسالم- بيت عوا جنوب الخليل، لمحرر أحمد رفعت الصليبي- بيت أمر شمال الخليل.

وفي بيت لحم؛ اعتقلت سلطات الاحتلال المواطنين أمير عبيات وحسن عبيات.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين