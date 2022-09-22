الصين تدعو الجيش إلى الاستعداد للمشاركة في القتال

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد لأعمال قتالية حقيقة".

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.

وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي "بوتين"، دعا للتعبئة الجزئية للجيش، مشيرًا إلى تعرض بلاده لتهديدات نووية، وملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل.

المصدر / وكالات