فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حشد" توجه نداء عاجل لوقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

تايلاند توقع عقد مع الاحتلال لشراء مسيرات

آبل تعترف.. مشكلة مزعجة في "آيفون 14 برو"

تأجيل الاستماع للغنوشي إلى 28 نوفمبر

العسل الطبيعي علاج فعال للجروح

كتلة الصحفي تحذر من تحريض السلطة على الصحفي "الريماوي"

أردوغان يعلن عن عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا

مجمع الشفاء بغزّة يصدر تنويهًا مهمًا

"الزراعة" تشكل مجلس الدواجن الاستشاري

تكريم أصغر حافظ للقرآن الكريم على مستوى فلسطين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تايلاند توقع عقد مع الاحتلال لشراء مسيرات

22 سبتمبر 2022 . الساعة 03:00 بتوقيت القدس
...

كشفت قناة كان العبرية أمس، النقاب عن توقيع تايلاند عقد لشراء عدد من المسيرات الإسرائيلية.

ووفقاً للقناة العبرية، أعلنت البحرية التايلاندية، توقيع عقد لشراء طائرات مُسيّرة من طراز "هيرمس 900" التي تصنعها شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية مقابل 107.67 مليون دولار.

وأضافت البحرية التايوانية إن المُسيّرات ستستخدم في دوريات بحرية لحماية سيادة البلاد ومسارات السفن والمساعدة في عمليات الإنقاذ البحرية.

ويستخدم العديد من الدول هذا النظام من الطائرات المُسيّرة ومنها الفلبين وسويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #تايلاند #المسيرات الإسرلائيلية #هيرمس 900

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة