تايلاند توقع عقد مع الاحتلال لشراء مسيرات

كشفت قناة كان العبرية أمس، النقاب عن توقيع تايلاند عقد لشراء عدد من المسيرات الإسرائيلية.

ووفقاً للقناة العبرية، أعلنت البحرية التايلاندية، توقيع عقد لشراء طائرات مُسيّرة من طراز "هيرمس 900" التي تصنعها شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية مقابل 107.67 مليون دولار.

وأضافت البحرية التايوانية إن المُسيّرات ستستخدم في دوريات بحرية لحماية سيادة البلاد ومسارات السفن والمساعدة في عمليات الإنقاذ البحرية.

ويستخدم العديد من الدول هذا النظام من الطائرات المُسيّرة ومنها الفلبين وسويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا.

المصدر / وكالات