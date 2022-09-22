فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تايلاند توقع عقد مع الاحتلال لشراء مسيرات

آبل تعترف.. مشكلة مزعجة في "آيفون 14 برو"

تأجيل الاستماع للغنوشي إلى 28 نوفمبر

العسل الطبيعي علاج فعال للجروح

كتلة الصحفي تحذر من تحريض السلطة على الصحفي "الريماوي"

أردوغان يعلن عن عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا

مجمع الشفاء بغزّة يصدر تنويهًا مهمًا

"الزراعة" تشكل مجلس الدواجن الاستشاري

تكريم أصغر حافظ للقرآن الكريم على مستوى فلسطين

ما هي رسالة قائد الأركان محمد الضيف لشباب الأمة؟

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أردوغان يعلن عن عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا

22 سبتمبر 2022 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
...

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب، الأربعاء، بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر أردوغان في تصريح للصحفيين في البيت التركي بنيويورك، أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا هي "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".

وأضاف أردوغان إن جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

وأعرب عن شكر لنظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة الإمكانية لتبادل الأسرى، وقال: "أود أيضًا أن أشكر كل زملائنا الذين بذلوا جهدًا في هذه العملية".

المصدر / وكالات
#تركيا #روسيا #أردوغان #أوكرانيا #تبادل أسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة