أردوغان يعلن عن عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب، الأربعاء، بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر أردوغان في تصريح للصحفيين في البيت التركي بنيويورك، أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا هي "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".

وأضاف أردوغان إن جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

وأعرب عن شكر لنظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة الإمكانية لتبادل الأسرى، وقال: "أود أيضًا أن أشكر كل زملائنا الذين بذلوا جهدًا في هذه العملية".

المصدر / وكالات