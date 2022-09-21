"الزراعة" تشكل مجلس الدواجن الاستشاري

شكلت وزارةُ الزراعةِ مجلسَ الدواجن الاستشاري، وذلك برئاسة وكيل الوزارة د. أيمن اليازوري.

ويضم المجلس مديرين عامين ومختصين من وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ممثلين عن الأجسام النقابية والخبراء والمزارعين والمربين وموزعي الدجاج والحبش.

وبدأ الاجتماع الأول الذي أداره المدير العام للخدمات البيطرية بالوزارة د.حسن عزام، بالتعريف بالمجلس وأهدافه المتعلقة بتقديم التوصيات لحماية قطاع الدواجن بجميع عناصره من مستوردين وفقاسات ومربين وموزعين وجميع قطاعاته من لاحم وبياض وحبش.

وناقش أعضاء المجلس سبل ضبط الأسعار في قطاع الدواجن، وأليات تحقيق الوفرة بأسعار منصفة لكل من المنتج والمستهلك، وذلك لتعزيز سبل التربية بالأنظمة الحديثة والدور الذي يمكن أن يقوم به كل قطاع لتسريع التحول لهذا النوع من التربية.

ويتولى مجلس الدواجن الاستشاري المهام والاختصاصات، المتعلقة بمناقشة الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواجن وتقييم حالة الدواجن والصوص والبيض المخصب بشكل دوري.

من جهة ثانية نظمت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بالتعاون مع اللجنة المركزية لمعاصر الزيتون، يوماً تدريبيا هاما لمجموعة من المهندسين الزراعيين بالقطاع.

وتركز اللقاء حول واقع قطاع الزيتون للموسم الحالي، وعمليات ما بعد الحصاد، ودور معاصر الزيتون في العملية الإنتاجية.

وعقد اللقاء في المحافظة الوسطى بمشاركة كل من م. ناصر ديب المدير العام للإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، و م.أشرف أبو سويرح مدير دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في الوسطي، ورئيس اللجنة المركزية لمتابعة وتنظيم عمل المعاصر م.شاهر الريفي وأعضاء اللجنة م.محمد أبو عوده، وم.محمد الناقه، وعدد من المهندسين الزراعيين.

وافتتح اللقاء م.ناصر ديب بالحديث حول أهمية محصول الزيتون حيث يعتبر المحصول الاستراتيجي الأول في فلسطين بشكل عام وقطاع غزه بشكل خاص.

وأشار ديب إلى أن هذا الموسم عرس فلسطيني بامتياز يشارك فيه جميع أطياف المجتمع الفلسطيني.

بدوره، رحب أبو سويرح بالحضور جمعيا، مؤكدا أهمية اللقاء، وذلك استعدادا لموسم الحصاد والمتوقع أن يكون غزيرا هذا الموسم، مقدما شرحا حول مشروع التشغيل المؤقت للمهندسين كمرشدين ومراقبين في معاصر الزيتون .

من جهته، تحدث أبو عودة في الشق النظري عن عمليات خدمة أشجار الزيتون وطرق القطف الصحيحة وعملية الفرز والنقل السليم للثمار للحصول على منتج ذي جودة عالية.

في حين رحب الريفي بالمهندسين المفرزين لمتابعة عمل المعاصر مؤكداً دور وزارة الزراعة في ضبط مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية ابتداءً من الحقل الزراعي ومرورا بالمعصرة وانتهاء بعمليات التعبئة والتخزين لرفع القدرة التنافسية للمنتج لتلبية متطلبات المواصفات المحلية والدولية، كما تم تعريف الطواقم العاملة على مكونات خطوط الإنتاج للمعاصر وأنواعها وطرق رفع كفاءة عملية الاستخلاص لتقليل الفاقد ورفع الجودة الزيت المنتج.

وشدد على ضرورة التركيز على مدى التزام أصحاب المعاصر اشتراطات السلامة الصحية والمهنية والتقيد بالموعد المعلن لبدء عمل المعاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين