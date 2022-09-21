مهاجم الشجاعية يغيب 3 مباريات عن الفريق

غزة/وائل الحلبي:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن فرض عقوبات على فرق الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من البطولتين.

ويعد اتحاد الشجاعية أكثر الفرق تضررا من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد، خاصة وأنها ستحرم الفريق من خدمات مهاجمه يسار الصباحين بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد بيت حانون.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

- إيقاف مهاجم الشجاعية يسار الصباحين مباراتين متتاليتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- نقل مباراة بيتية لفريق بيت لاهيا لتقام مباراته مع الأمل في الجولة الرابعة على ملعب الدرة بدلا من بيت لاهيا.

- إيقاع عقوبات مالية على عدة أندية نتيجة بعض التجاوزات من الجماهير التي ظهرت في مباريات الجولة.