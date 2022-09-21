تطور جديد في مسيرة وادي مع بيراميدز

غزة/وائل الحلبي:

تلقى المحترف الفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز عرضا جديدا للانتقال لصفوف أحد أندية الدوري المصري، على الرغم من إعلان ناديه استمراره مع الفريق في الموسم القادم.

وأبدى نادي المصري البورسعيدي رغبة قوية في استعادة مهاجمه الفلسطيني من بيراميدز، خاصة بعد تعثر انتقاله إلى فيوتشر الذي كان قريبا من التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.

وكان بيراميدز أعلن عن قائمة الفريق الإفريقية لموسم 2022/2023 والتي شهدت تواجد وادي مع الفريق، الأمر الذي قطع الطريق على مفاوضات فيوتشر مع اللاعب وناديه.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن وادي أحد اللاعبين الذي يريد المدرب إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمصري البورسعيدي ضمهم للفريق، خاصة وأنه سبق له تدريبه عندما كان لاعبا في صفوف المصري وقدم معه مستويات رائعة.

وجدد جلال طلبه لإدارة ناديه من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق، في ظل العلاقة الجيدة التي تربطه بمهاجم المنتخب الفلسطيني.

وانضم وادي إلى بيراميدز قادما من المصري الذي قدم معه مستويات رائعة على مدار موسمين متتاليين، قبل أن يخوض مع بيراميدز 44 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

وغاب وادي عن المشاركة مع فريقه بيراميدز بشكل منتظم منذ مايو الماضي بعد الإصابة التي تعرض لها عقب العودة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، والتي جعلته يغيب لمدة شهرين قبل أن يبدأ بالعودة بشكل تدريجي لقائمة الفريق في الفترة الماضية.