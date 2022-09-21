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مؤتمر صحفي مهم لحماس غداً.. ماذا سيحمل؟

21 سبتمبر 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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من المقرر أن تعقد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مؤتمراً صحفياً غداً الخميس، تعرض فيه تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأوضحت الحركة في نص الدعوة للمؤتمر، أنها ستعقده الساعة 11 صباحا في المسجد العمري الكبير شرق مدينة غزة.

وتشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل المزعوم خلال 26 و27 من سبتمبر الجاري، بـما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.

وفي الخامس من أكتوبر القادم يصادف ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في الأقصى، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #حماس #غزة #المسجد العمري #المسجد القدس

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