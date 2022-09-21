لاعبة لبنانية تنسحب من بطولة العالم للشطرنج رفضا للتطبيع

انسحبت لاعبة شطرنج لبنانية، اليوم الأربعاء، من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج في جورجيا، رفضاً للتطبيع بعدما أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية.

وقال رئيس وفد البعثة اللبنانية جمال شامية، إن "سبب انسحاب اللاعبة سالي حمادة، جنسية منافستها الإسرائيلية"، مشددا على أنه "لا اعتراف بالعدو الصهيوني ولا تطبيع مع المحتل".

ويأتي انسحاب حمادة، بعدما شهد الشهر الماضي انسحاب البطل اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة الفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي، كما انسحب مواطنه عبدالله منياتو، من البطولة عينها التي أقيمت في بلغاريا العام الماضي.

المصدر / وكالات