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ما هي رسالة قائد الأركان محمد الضيف لشباب الأمة؟

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خلال افتتاح المعلم الجهادي - ميدان طائرة شهاب

بالصور ما هي رسالة قائد الأركان محمد الضيف لشباب الأمة؟

21 سبتمبر 2022 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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أكد قائد هيئة الأركان في كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، أن كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة.

وجاء في رسالة الضيف التي وجهها لشباب أمتنا ومهندسيها وطاقاتها، وذلك خلال تدشين القسام المعلم الجهادي - ميدان طائرة شهاب - غرب مدينة غزة: "يا شباب الأمة أنتم درعنا وسندنا وجيشنا الذي نقاتل به، أنتم من يحافظ على القيم والثوابت والمقدسات، كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة".

وفي كلمة كتائب القسام قال القيادي إياد أبو فنونة: "إن مشروع الطائرات المسيرة جاء كنقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، وكتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرة بأيدي مهندسيها".

وأضاف أن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الصهيوني وإغلاق ممرات الإمداد، وتم صناعتها بأيدي مهندسي القسام وداخل غزة المحاصرة، مشيرًا إلى أن "سلاح الطائرات المسيرة وكل الأسلحة التي تصنع بأيدٍ قسامية خالصة سنشق بها طريق التحرير".

وأكد أن "رسالة التحدي والإرادة الفلسطينية في قلب قطاع غزة لا تُكسر ولا تُطأطأ رأسها"، مشددًا على أن "بنادقنا مشرعة في قلب العدو لا سواه".

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كتائب القسام #محمد الضيف #طائرة شهاب

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