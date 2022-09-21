30 أسيراً إداريًا يبدؤون إضرابا عن الطعام الأحد المقبل

قال نادي الأسير إن 30 أسيراً إداريا حددوا تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لبدء إضرابهم عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم.

وذكروا في بيان لهم نقله النادي اليوم الأربعاء: "أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول".

وجه الأسرى الـ30 رسالة، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال 760 إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين